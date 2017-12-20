出新書投下震撼彈 陳菊：罵市長不會讓選舉更好

針對昨日管碧玲的發言，陳菊今回應：「罵市長、攻擊市長，不會讓選舉有更好的結果。」（資料照，記者王榮祥攝）

2017-12-20 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊出版新書《花媽心內話》，書中揭露當年競選高雄市長的背後祕辛，引發綠營黨內人士關注，管碧玲昨回應：「菊姐要再劃幾刀？就請發洩吧！」陳菊今日則回應：「罵市長、攻擊市長，不會讓選舉有更好的結果。」

根據《蘋果日報》報導，目前綠營現任立委劉世芳、管碧玲、陳其邁、林岱樺、趙天麟都2018民進黨內高雄市長初選提名，而陳菊新書內容宛如投下震撼彈，管碧玲昨日在臉書表示：「菊姐要再劃幾刀？就請發洩吧！」並強調陳菊要放手才能讓劉世芳獨立，而2018也不該是陳菊的「延長賽」。

陳菊今出席活動中心上樑典禮時被媒體追問管碧玲臉書發言一事，陳菊表示，有若干參選人對她有意見、批評，她都尊重，但不要忘記，市長不是選舉的重點，她強調：「罵市長、攻擊市長，不會讓整個選舉有更好的結果」，所以尊重每一個人發言，也祝福每一位參選人。

陳菊指出，他的新書內容和民進黨內初選無關，而是紀錄高雄市府努力的成果，中間有些之前的事，但都過去了，重點應該是未來的事，同時也希望這本書可以讓外界看到高雄市政團隊的成果。