金管會開鍘蔡友才 法官質疑標準不明

2017-12-20 13:44

〔記者吳政峰／台北報導〕兆豐銀紐約分行涉違銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定，去年被美國紐約州金融服務署（NYDFS）開罰1.8億美元（約合台幣57.24億元）；金管會認定前董事長蔡友才等6名高層有缺失，解除職務且5年內不得重返金融圈，蔡友才不滿，向台北高等行政法院要求撤銷解職處分，法官詳閱處分卷後，質疑金管會未明確指出蔡究竟犯了那些錯，開鍘標準不明，諭知下次開庭應補強。

法官表示，整個處分卷的結構鬆散，說服力道不足，無法看出紐約分行未遵守美國法規而出事，與蔡友才違反中華民國法律之間的連結，僅說明蔡友才督導不周、內控沒做好、有礙健全經營，卻未解釋督導的界線，也沒陳述解除蔡友才職務的必要性。

金管會律師回應，蔡友才明知紐約分行極可能遭NYDFS監理處分，卻未依照分行建議派人赴美溝通，導致NYDFS認為兆豐銀漠視而開罰，應為此負起決策失當、回復主管機關信函陳述不實之責，違反銀行法45-1條內控不佳，依61-1條解除職務。

法官認為，這仍無法說明蔡友才未達到那些內控措施，金管會有義務讓人民知道那些標準是可預期的，否則就連她來開銀行，也會不知道要做到那些程度的風險管理才是符合要求。

法官坦言，兆豐銀出了這麼嚴重的事情，身為國民的她也很不喜歡，但上了法庭一切都要講求證據，且這是公開法庭，希望所有證據都拿出來言詞辯論，若金管會堅持隱匿部分調查報告，那麼法院將無法採認密件的證據力。

法官質疑處分未交代兩個爭點，一是換了蔡友才之後，這件事情就不會再發生嗎？二是蔡友才做了哪些事情，讓金管會覺得不適任，一定要解職嗎？要求金管會於下次開庭前補強證據。

兆豐銀紐約分行被NYDFS認定違規，去年8月19日決議繳納逾57億元罰金，官股銀行拿全民錢買單，震撼全台；金管會介入調查，訪談相關承辦人員，發現蔡友才雖然早於去年3月底就先行辭職，但全案實起因於他與其他高層督導不周所致，解除其職務，依規定蔡5年內不得重返金融圈擔任主管，重創職業生涯。