台日協：沖之鳥爭議 持續對話盼取得共識

2017-12-20 13:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕第2屆「台日海洋事務合作對話會議」今在台北閉幕。台灣日本關係協會秘書長張淑玲在會後記者會上表示，針對台日間的「沖之鳥」爭議問題，雖仍有歧見，但雙方仍同意，在維持作業安全、漁業資源養護的原則下，就漁船在該海域作業問題，持續進行對話 。

台日海洋事務合作對話會議昨今兩日在台北舉行，會後台日雙方並簽署「臺日海難搜索救助合作備忘錄」。行政院海巡署副署長胡意剛表示，未來若我國漁船在沖之鳥海域，發生海難事件時，將透過此次簽署備忘錄中建立的聯繫窗口，通知日本海上保安廳，對我國漁船實施海域救援。

針對台日間的沖之鳥爭議，張淑玲在會後記者會中指出，因台日雙方對沖之鳥議題各有立場，本就不容易根本性解決，但雙方仍有解決問題的誠意與善意，因此同意將持續就該議題進行對話，盼能逐漸縮短雙方差距，尋求彼此能接受的合作方案；張淑玲說，「至少已向前跨出一大步」。

由於魚汛期即將展開，張淑玲強調，會努力向日方交涉，以確保漁民在該海域的相關權益。

不過針對我國屏東小琉球籍漁船「東聖吉16號」，去年因在沖之鳥海域作業，遭日本公務船扣捕，最終繳交日幣600萬元保證金（約合新台幣176萬元），船長及船隻才獲釋一事，張淑玲表示，此次台日雙方並未對此議題做太多交換意見。