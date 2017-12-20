機器人臉部測年齡 50歲鄭文燦被測54：不準啦

桃園市長鄭文燦試用臉部偵測年齡功能，測出結果讓他大笑「不準啦」。（記者陳昀攝）

2017-12-20 13:24

［記者陳昀／桃園報導］市府生力軍新登場！Pepper機器人即日起將在桃園市政府一樓服務，市民可透過互動諮詢市政問題，最妙的是有「臉部偵測年齡功能」，市長鄭文燦試用時測出54歲，讓他忍不住開玩笑說：「好像不夠準欸！」

鄭文燦今天在市政會議上介紹市府新員工Pepper，並頒發員工證市民卡，他說，Pepper能回答2000題1999話務中心Q&A、700題本府各局處申辦項目、50題一樓大廳志工常見問題、8000題一般生活問題，也具有學習功能，可以不斷加強服務的能力，持續更新市政服務。

鄭文燦除了偵測年齡外，也考驗Pepper如市民卡申辦、YouBike計費、租屋補助等市政問題，甚至還閒聊起：「最好的朋友是誰？」，Pepper答：「園哥，不過他最近和千葉君比較好。」；「肩膀痠痛到哪裡可以找按摩師傅？」，Pepper回答：「市府一樓啊，10分鐘100元，你不是很常去嗎？」，十分逗趣。

研究考核發展委員會主任委員詹賀舜表示，Pepper機器人即日起每天早上9點到下午4點會在市府一樓大廳服務，未來也會選擇不同類型的服務機關、休閒農業區等處，陸續建置9台不同類型機器人，依據各場域屬性，提供客製化互動服務。