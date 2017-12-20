楊文科爭取KMT提名選竹縣長 24日義民廟誓師

2017-12-20 13:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕自認是「政治素人」的新竹縣副縣長楊文科，今天宣布24日將在新埔義民廟舉行「民意之聲誓師大會」，正式昭告全縣鄉親他的參選理念，希望以「科技CEO」的領航者角色，將竹科資源引入縣境各個城鄉，提升青壯族群就業率。

楊文科今天在竹北喜來登飯店召開記者會中重申，「我已經準備好了！將全力爭取國民黨提名，參選到底。」包括聯電榮譽董事長宣明智、政治觀察家鄭師誠、竹科園區同業公會秘書長張致遠、交通大學教授溫瓌岸及前台北教育大學校長莊淇銘等人，現身力挺楊文科參選2018新竹縣長。

「做為地方政府接班人，必須知所為及有所為！」楊文科說，他分別在國內北中南3處科學園區服務30多年，在高科技產業累積出豐沛的人脈與資源，具有「科技CEO」的紮實背景，憑藉著與科技大老的革命情感，他可連結竹科資源，一舉解決危橋改建、農產品滯銷、科學教育扎根、城鄉教育落差等縣政問題。

楊文科說，4年前他重回縣政府服務，歷練秘書長、副縣長等行政資歷，深諳13鄉鎮基層問題及未來出路，現在他提出「科技CEO領頭『楊』、科技資源到城鄉、青壯就業有保障、新竹繁榮又安康」未來的施政理念。他保證，絕對以人民所需為他的施政目標。

宣明智說，認識楊文科逾40年，他認同、甚至逼著他參選新竹縣長，未來也會全力支持他；他今天不是一個人來，而是代表許多園區廠商。竹科今日的成功，是政府與園區廠商共同打拚的結果，現在他希望走出園區，和新竹縣鄉親一起打拚；他認為縣長不是來搏感情，是把管理做好，把對的事情找出來，然後集結有效資源全力以赴。