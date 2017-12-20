陳菊新書砲火猛 陳其邁：情勢困難更需團結

陳其邁今天在內政委員會外受訪。（記者蘇芳禾攝）

2017-12-20 12:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長民進黨內初選，陳菊力挺子弟兵劉世芳，新書《花媽心內話》，砲口對準黨內，不僅批民進黨立委陳其邁的父親陳哲男，為脫黨參選的楊秋興站台，也影射當年擔任勞委會主委「被下台」，關鍵是謝系的李應元。陳其邁今天被問到是否委屈？陳其邁說，過去十多年來，他的選擇都是退一步成全同志，助選而不參選，退讓，而不爭逐，對他而言，求全而不委屈是人生的磨練。在民進黨情勢困難的時候，更需要團結，2006年黨最困難的時候，他在陳菊參選市長時，他毅然出任競選總幹事職務，協助陳菊，促成團結，守住了高雄。

陳其邁說，2010年、2014年陳菊兩次參選大高雄市長，他也分別擔任競選總部總協調與競選總幹事職務。這些過程，他對陳菊只有盡心盡力，尊重及感謝，也謝謝市民的支持。黨就是大家要團結一致，不管什麼困難，都可以更團結促成高雄進步。

被問到外界解讀，新書內容是要讓目前民調領先的陳其邁與跟謝系的管碧玲知難而退？新書是否影響初選？陳其邁回應，他在高雄耕耘很長時間，民進黨好、高雄好、台灣才會更好，這是民進黨的基本價值，選民也會期待看到團結的民進黨。

至於是否會跟菊姐溝通？陳其邁說，「菊姐本來就是大家的花媽，是我們長輩」，很多高雄發展都跟菊姐帶領有很大關聯，為了民進黨團結，要更謙卑，這樣才能幫民進黨守住綠色執政價值。

媒體問到「所以菊姐要相信你的真心？」陳其邁說，我相信她一直是這樣。

對於陳菊新書影射當年擔任勞委會主委時「被下台」，當時是行政院秘書長的現任環保署長李應元放話，後又接下勞委會主委。李應元今天接受電台訪問時說，花媽是大德大量的人，是敬重的政治長輩，絕沒有這件事，「沒有人會爭取勞委會主委或環保署長工作」。