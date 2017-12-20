被檢調搜索訊問 新黨3青年軍宣布參選

新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正等人昨被檢調搜索、訊問後，於記者會宣布將投入選舉，而陳斯俊則表示從未想過要從政。（記者黃耀徵攝）

2017-12-20 12:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正等人昨被檢調搜索、訊問後，於記者會宣布將投入選舉，而陳斯俊則表示從未想過要從政。王表示，他昨晚一度考慮是否不該從政，但後來考慮到不能因這些壓力逃避，這樣對不起人民，因此他不排除立委、市議員等任何可參與的公職人員選舉。

王炳忠、侯漢廷、林明正、陳斯俊等人昨被檢調搜索、約談，直至今日凌晨才被請回。4人今偕同新黨副主席李勝峰等人召開記者會，痛批民進黨政府綠色恐怖，並重申將全面投入2018年地方大選。

侯漢廷說，他自身遭受無情、殘酷暴力的對待後，才知道法律可對人民侵害多嚴重，新黨過去都在為人民謀福利、發聲，在許多議題更揚棄統獨成見，未料只因反台獨、促和統，就被蔡政府當局無情殘酷地政治迫害。

侯強調，他昨雖於北檢宣布過參選，但他要再次宣告，他明年將投入台北市議員選舉，要讓台灣人民過更好。他補充，對於參選細節仍在安排，屆時會再公告周知。

他也說，母親雖反對他參選，認為在蔡英文政府執政下很危險，但他認為，若不投身政治，政治就會反過來迫害他。

王炳忠說，他先前一直強調他絕不會離開台灣，但昨天被檢警帶走後，他一度想是否不該從政。他說明，他昨晚一度思考，是否若沒站出來反對太陽花學運，是否就能單純當個學歷不錯、做不錯職業的人。

王強調，經過長時間檢調訊問後，他明白他不能因為這些壓力而逃避，如此會對不起台灣人民，因此他不排除任何從政機會，不排除參選任何他有資格參選的公職人員，包含立委、市議員等，要為更多民眾發聲。

林明正則表示，經過此事，他昨晚返家後徹夜難眠，看著妻小，他感到對不起他們，非常難過，但他必須面對這一切，至於參選事宜，將聽從新黨主席郁慕明的指示。

陳斯俊則說，他從未想過要從政，只希望新黨能替他完成理想，即為每個人都能吃得飽、住得好。