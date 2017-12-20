江啟臣參選短片批林佳龍 中市府回應了

2017-12-20 12:40

〔記者張菁雅／台中報導〕宣布參選台中市長的國民黨立委江啟臣今天發表短片《歸根與啟程－「祖厝與果園」篇 》，希望透過介紹他的生命歷程，讓市民看到他參選的使命。他也說，過去3年台中的問題並未解決，他將給市民一個「更好的選擇，更好的新台中」。

江啟臣表示，他希望透過影片向市民正式介紹自己，為什麼要參選台中市長？江啟臣看到了什麼？藉由自己的生命歷程，讓大家看到一個立體、真實的江啟臣，以及他提升台中的決心與使命。

這支影片由江啟臣親自口述旁白，以其小時候生活的豐原江家祖厝為起點，回顧他從山上果園成長的小孩成為國際經貿專家，又轉了「一個大彎」回鄉參選立委的生命歷程。片中，江啟臣談到小時候照顧他的阿公江水源，曾在地方擔任里長42年，阿公「服務鄉親的快樂」，啟發他後來從政。

江啟臣也在片中談及，近年公民運動提升民眾對公共事務的期待，推動第三次政黨輪替；但蔡政府執政引起諸多社會對立，導致朝野互信低落。他也坦言，面對政治僵局，國民黨本身也需大刀闊斧改革。

針對台中，江啟臣抨擊市長林佳龍主政後，在交通、空污、低薪、舉債等方面的表現，並未回應市民期待。他強調「民主時代，政治人物的責任之一，是提供民眾選擇」，並允諾要給台中市民一個「更好的選擇，更好的新台中」。

對於江啟臣的批評，台中市政府新聞局長卓冠廷說，市長林佳龍已多次表示，任何人想參選並爭取為民服務的機會，都給予祝福，但希望不要淪於噴口水，能夠有更好的選舉風氣。

卓冠廷也說，市府各項防制及改善空污作為都在努力中，並已向中央成功爭取大台中山手線、捷運藍線與捷運綠線延伸彰化，以求徹底改善台中交通，並縮短城鄉差距；對於台中薪資墊底等指控，市府多次回應並非事實，盼江啟臣勿因在國民黨黨內民調初選落後，而刻意誤導，畢竟正向的選舉風氣，也是市民所期待的「更好的生活」之一。

相關影音