台日海洋會議落幕 邱義仁：雙方歧異漸趨減少

台日海洋事務合作對話會議今閉幕，台日並簽署「台日海難搜救救助合作備忘錄」（記者彭琬馨攝）

2017-12-20 12:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕第2屆「台日海洋事務合作對話會議」今落幕。台灣日本關係協會會長邱義仁表示，此會議僅召開一兩次，並不足以得到美滿結果，但台日雙方願以彈性務實態度來處理，相信事情會一點一點完成；邱義仁說，台日在漁業問題上還存在一些落差，但透過這樣的對話，「這些落差距離也越來越短」。

第2屆「台日海洋事務合作對話會議」昨今兩天在台北圓山飯店舉辦，包含日本台灣交流協會會長大橋光夫、台灣日本關係協會會長邱義仁等人都出席，代表台日雙方簽署「台日海難搜救救助合作備忘錄」。

邱義仁在閉幕致詞時表示，台日間的海洋事務，不只有海上救難，包含如何共同打擊犯罪、執法等問題，都還要繼續努力；邱義仁說，海上科學的合作，在此會議中也有些進展，雖然雙方在漁業問題上「還有些落差」，但透過這樣的對話，落差距離會越來越短。

邱義仁強調，在台日以互信互賴、彈性的態度面對雙方間的問題，相信明年在日本召開的第三屆會議，會有更多成果。

日本台灣交流協會會長大橋光夫則說，自去年邱義仁會長上任以來，僅僅一年半的時間，兩會已經簽署5份交流合作文件；大橋光夫並表示，因第2屆會議對話深化日台間海洋事務的交流及合作，相信明年在日本舉行的第三屆對話會議將有新的具體成果。