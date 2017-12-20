廖國棟宣佈參選台東縣長國民黨初選 指黃健庭、吳俊立勸進

立委廖國棟今天偕妻子召開記者會，正式宣布投入下屆台東縣長國民黨內初選。（記者黃明堂攝）

2017-12-20 12:24

［記者黃明堂／台東報導］國民黨原住民立委廖國棟今天召開記者會，正式宣布投入下屆台東縣長黨內初選。對於將與縣議長饒慶鈴競爭，他希望黨員投票、黨內民調及全民調3種方案並行，來決定誰出線。

針對媒體詢問外傳台東縣長黃健庭及前縣長吳俊立（吳俊立胞妹吳秀華現為國民黨台東縣黨部主委）曾勸進他參選縣長，廖國棟答說，約3、4個月前，吳俊立及黃健庭確實有建議他轉戰縣長，事實上，近2年來，不斷有人勸進，只是他擔任立法院黨團總召，太忙了，無暇思考，直到最近卸下總召，才認真思考，並決定投入黨內初選，回應基層期待。

廖國棟並說，他相信黨主席吳敦義的理念可以把國民黨帶入新的境界，所以在黨主席選舉期間，全力輔選吳敦義並致當選，這次他要參加縣長初選，也曾向吳敦義報告，吳充分了解台東的選情困難的問題所在。

廖國棟說，在一場聚會上，有人質疑他要參加黨內初選，目的只是為增加爭區下屆立委不分區的籌碼，他當面告知：「廖國棟是戰將，從來沒想過爭取不分區」。

廖國棟說，台東泛藍朋友一致對外，才能勝選，所以希望給黨員真正表達內心想法的機會，可以可以進行黨員投票及黨員民調，至於全民調，在藍綠競爭的地區很容易被操作，初選機制很清楚，吳敦義，不分區立委有個聚會有人說，廖國棟是戰將，非爭取不分區，跟吳主席理念帶國民黨到新境界，有拜會他，吳表表關心且了解台東選情困難的問題所在。

廖國棟說，這次台東縣長選舉，泛藍要一致對外，才能勝選，真實反映黨員想法很重要，所以黨員投票及黨員民調都可行，至於全民調方案，在藍綠激烈競爭地區很容易被操作，無法反映真實。所以，在黨內協商時，他會要求黨員投票、黨員民調及全民調3種並行。