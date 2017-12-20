談人民幣帳冊 王炳忠：我幹嘛直播滅證給大家看！

王炳忠激動表示：「我幹嘛要自己開直播讓大家知道我在滅證！」（記者方賓照攝）

2017-12-20 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕黨青年軍成員王炳忠等4人，昨（19）日一早被檢調搜索後帶走。今（20）日新黨再度召開記者會，針對外界質疑家中為何查到有檢體帳冊與人民幣，新黨青年委員會召集人王炳忠表示，不清楚什麼簡體帳冊，也沒接受大陸黨政軍資金援助，不懂為何外界要做此影射。

王炳忠表示，本依偵查不公開原則，自己不能透露相關資訊，也被檢方如此要求，但既然媒體朋友已經提問，外界也做出報導，自己只好回應。王炳忠堅持，自己沒有接受大陸黨政軍的資金援助，「所謂的簡體帳冊，我也不曉得」，不懂為何外界要做此影射。

至於為何檢方在家中發現大量人民幣，王炳忠表示，自己在中國有出書，書名叫做《我是台灣人，更是中國人》，那些錢是出版社給她的「版稅」，還有自己與朋友計畫創業的資金，是正常商業行為。

而由於直播過程中，王炳忠多次翻閱文件，遭到外界懷疑是在滅證。對此王炳忠激動表示，當時看到檢調出現在門口時，「（當時）我完全被嚇到」、「我有很多朋友有類似經驗，所以我要問他們」、「很多電話不會記在腦子裡」，講到外界質疑更激動表示：「我幹嘛要自己開直播讓大家知道我在滅證！」

王炳忠於記者會尾聲也表示，很多人覺得他台大外文、政大外交研究所「學歷不錯、調件好」，可以去做其他行業不該從政。而自己在被帶走的第一時間，也閃過放棄的念頭，但認為不能這麼自私。「不排除參選公職人員」、「市議員、市長、立委選舉，通通都會爭取！」