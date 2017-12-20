被郁慕明指「蒐集資料」 王炳忠的反應是 ...

王炳忠與副主席李勝峰（右）講到激動之處時在會中落淚。（記者黃耀徵攝）

2017-12-20 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年軍王炳忠、林明正、侯漢廷、陳斯俊等人昨天被檢調帶走調查，新黨主席郁慕明卻質疑王哪能顛覆國家安全，並指王應該「只是想蒐集資料」，對此，今天新黨上午召開記者會時也被問及這問題！

新黨上午召開記者會時，有媒體詢問郁慕明昨天表示，郁慕明稱王炳忠「只是想蒐集資料」一事，王炳忠聽聞後並未回應，而一旁的新黨副主席李勝峰則搶答「我沒有看到」。