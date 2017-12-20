自許教育市長 陳亭妃：藍圖願景準備好了

2017-12-20 11:42

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市市長初選參選人立委陳亭妃，日前受訪被問及如何感動人民？她表示，用行動贏取人民認同，用誠意博感情，用政見爭取支持，20年民代資歷養成溝通力與執行力，面對前瞻千億預算、南市藍圖願景，她已經準備好了。

陳亭妃指出，下一代競爭力攸關城市與國家發展，輸在起跑點就會斷線，遑論與外國競爭，這也是長期待在教育委員會的原因，因為這是份對得起自己的工作，為了讓下一代營造更美好的生活，她將建構技職教育平台，並且每年召開教育論壇，校長、老師、家長一起討論並設定教育目標。

陳亭妃指出，她提出的五大觀光軸、科技三軸，都有其用意，五大是串連農漁、宗教、文化的特色觀光，涵蓋大台南每個區塊，三軸則是包括後壁蘭花生技園區、南科園區、沙崙綠能科技園區，並且將成立市長室直屬的招商委員會、園區設單一窗口解決廠商大小事，誠意協助廠商，使他們樂於進駐早日形成產業聚落，創造大量工作機會。

陳亭妃表示，台南有國1、國3、61濱海快速路，東西向84與86快速道路，以及原本就有的台1、台鐵，加上啟動中的輕軌建設，加上正催生的糖鐵文化、自行車路線，串連起來就是一面靈活的交通路網，為運輸貨物、人潮提供了便捷十足的網絡，更為她提出的軸線政策札穩根基。