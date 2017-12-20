新黨黨工：7個黑衣人闖我房間掀衣服 只好乖乖就範...

陳斯俊表示，早上打開門就看到7個穿黑衣的人，只好乖乖就範，還進入他「小小的房間」亂翻衣服。（記者方賓照攝）

2017-12-20 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年軍成員王炳忠等4人，昨（19）日一早被檢調搜索後帶走。今（20）日新黨再度召開記者會，遭到搜索的新黨黨工陳斯俊數度哽咽表示，一早打開門就看到7個黑衣人，自己只能乖乖就範，還進到他「小小的房間」內把他的衣服翻來覆去，害他昨天晚上不敢回家。

在陳斯俊發言前，新黨副主席李勝峰表示，陳斯俊為幕後黨工，每天坐辦公桌早出晚歸所以不擅言詞，要大家多包涵，自己不懂檢方為何要搜索他，「怎麼輪也輪不到他」。

陳斯俊表示，昨天早上接到一名男子的電話要他開門，「打開門就看到7個穿黑衣的人，我只好乖乖就範」、「他們進到我小小的房間內，把我的衣服翻來覆去」、「東西都拿不回來，害我都沒辦法跟媽媽連絡」、「10點多回來才聽到我媽聲音。」

陳斯俊表示，自己昨天晚上不敢回去，因為房東太太是新黨支持者，前幾天她的母親剛過世，結果還得看到一堆黑衣人搜索她的房子，「我不敢回家，不敢看到她流眼淚，我不敢回去」，談到此處時情緒激動，中斷談話拭淚。

陳斯俊也透露，自己的曾祖父也是228受害者，所以他是受難者家屬，「解嚴都30年了，為什麼我只是個證人，就可以直接把我戴上車問話」、「檢調表情都很兇狠」。陳斯俊自己去六張犁公墓弔祭白色恐怖受難者，從沒看民進黨到場過，批「民進黨不懂白色恐怖」，而自己只是「想讓台灣變得更好的年輕人」。

談到此處，陳斯俊情緒愈來愈激動，卻被李勝峰中斷發言，表示「這是我看過他有史以來講最多話的一次。」