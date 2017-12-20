不容黑幫介入政黨 警政署：追查持續性與首從關係

警政署刑事局副局長黃明昭（中）今在內政部例行記者會指出，「組織犯罪防制條例」在修正後更符防制犯罪的現況與需求，會積極蒐證相關犯罪的組織性與危害性，不容黑幫介入政黨。（記者曾韋禎攝）

2017-12-20 11:18

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院甫三讀通過「組織犯罪防制條例部分條文修正案」，放寬組織犯罪要件為「持續性或牟利性」。警政署今強調，新法更符防制犯罪的現況與需求，會積極蒐證相關犯罪的組織性與危害性，不容黑幫介入政黨。

警政署刑事局副局長黃明昭今在內政部例行記者會指出，警政署自今年9月28日起成立「除暴專案」，運用系統性「掃黑三打」及「第三方警政」策略，全面掃蕩不法幫派分子。目前已實施5波掃黑行動，共查緝幫派犯罪犯嫌488人，其中有12人疑似介入政黨。幫派零容忍是政府的執法威信與決心，除暴專案沒有截止日期。

他解釋，三打的第一打是「立即處理、即時壓制」，針對幫派分子滋擾現場，立刻調動警網赴現場壓制、逮捕與採證；再來是「聚焦打擊、向上溯源」，深入追查滋事原因、幕後策劃指揮者；最後是「向下刨根、斷絕金源」，藉此徹底切斷幫派金脈，壓縮其生存空間。

對於部分幫派介入政黨。黃明昭強調，絕不容忍幫派以政黨名義擾亂社會秩序、危害民眾安全。「組織犯罪防制條例」在修正後，將組織犯罪的要件改為「持續性或牟利性」，更符合防制組織犯罪的現況及需求，對於究辦組織犯罪也會有更具體有效作為。

他舉例，對於統一促進黨、愛國同心會的滋擾事件，已針對其暴力行為進行蒐證，了解其是否有組織性與危害性，只要具有持續性與首從關係，可能就符合組織犯罪的要件。

他強調，「除暴專案」沒截止日期、沒時間限制，也就是說，直至一網打盡，讓不法情形消弭為止。