坦言被搜索時很害怕 王炳忠：人家還是穿著睡衣...

新黨青年委員會主席王炳忠坦言很害怕，當時還穿著睡衣。（記者方賓照攝）

2017-12-20 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年軍成員王炳忠等4人，昨（19）日一早被檢調搜索後帶走。今（20）日新黨再度召開記者會，新黨青年委員會召集人王炳忠表示，當時早上6點半就有自稱調查局的人出現，「當時真的被嚇到，還是穿著睡衣的情況」、「我害怕會不會就這樣被帶走」。

王炳忠於記者會上表示，一大清早就有自稱是調查局的人士來敲門，坦言當時自己只有一個人，「真的被嚇到」、「人家還是穿著睡衣的情況」，「我很害怕會不會就這樣被帶走，聲音不再被聽見，這就是我直播的原因」。同時也解釋，他是在檢方入門搜索前就打開直播，檢警入門後就關閉。

王炳忠也抗議，自己是證人身分，為何是被鎖喉架走，表示感受到「綠色恐怖」，還是在新黨自中國回來一星期就遇到這種事。王炳忠表示，當時問檢方與國安法哪條有關，檢方則表示無法透露。王炳忠認為，自己非公務人員，沒有能力刺探國安機密，新黨活動是集會結社自由，卻被扣危害國安的大帽子，要求檢調不要有政治考量。

王炳忠也表示，支持未來推動公投修法，證人遭搜索時要有律師陪同，未來會積極推動修法，司法應更保障人權。