研發替代役 明年1月15日起申請

2017-12-20 11:05

〔記者曾韋禎／台北報導〕82年次以前的役男要申請研發替代役者，將於明年1月15日起受理報名。內政部役政署表示，研發替代役員額自明年起分為4000人、2000人、1000人，逐年遞減，想申請者要把握機會。

自明年起，83年次以後的軍事訓練役男，將在原新訓單位繼續受「一般專長訓」。不過82年次以前的役男還是要服役。

役政署副署長梁國輝今在內政部例行記者會宣布，明年度的研發替代役甄選作業，將於1月15日起受理報名，歡迎82年次以前且具碩士以上學歷的役男踴躍報名。

他指出，明年度符合資格的用人單位共718家，包括半導體、機械、資訊、電子等民間產業，以及財團法人與公立研究機關，有意申請選服的役男，可至內政部研發及產業訓儲替代役資訊管理系統完成登錄作業，即可查詢制度相關資訊及用人單位徵才職缺。

他表示，配合國防部自明年起不再徵集82年次以前的役男服常備役，行政院核定的研發替代役員額自明年起分為4000人、2000人、1000人，逐年遞減。為讓役男能瞭解制度，役政署將在明年1月5、9、11、12、15日分於交通大學、中興大學、成功大學、高雄應用科技大學及台灣大學辦理5場次校園說明會。

依役政署規劃，役男可在明年1月14日前登錄個人履歷、查詢職缺；明年1月15日至8月7日完成線上報名程序，已取得徵選資格；並分於明年2月1日到3月30日、4月23日到6月15日、7月23日到9月14日，三度進行徵選，由役男與用人單位媒合勾選。