搜索王炳忠是「綠色恐怖」？ 行政院：不必有政治聯想

2017-12-20 11:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、宣傳部副主任林明正等4名幹部，昨遭檢調以涉「國安法」列證人並搜索約談；對此，行政院發言人徐國勇今天受訪表示，偵查案件是檢察官獨立職權，行政院沒有評論。

被問到王炳忠等人才到對岸見中國國台辦，回台後就被約談，新黨質疑是政治操作、「綠色恐怖」，徐國勇說，法律問題就是法律問題，不必做政治聯想，也不用政治語言看待這個案件；政治聯想對法律案件不會有助益，要給檢察官辦案空間，這也是國人對法律應有的尊重與態度。