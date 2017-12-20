三中案爆關鍵錄音 週刊：心腹證實「回饋」是馬說的！

三中交易案被錄下關鍵錄音，其心腹張哲琛也在偵查庭證實「回饋」是馬英九所說。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-12-20 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九被控在國民黨主席任內賤賣黨產，傳出在中視交易涉及圖利買家4.8億元，北檢也掌握馬英九與中投前董事長張哲琛、總經理汪海清等人開會的關鍵錄音，雖然馬英九本人大動作否認，不過週刊報導指出，張哲琛在聽取檢方查扣的錄音光碟時，證實「回饋」說法就是由馬英九所說，且指的就是4.8億元。

《鏡週刊》報導，錄音中出現「那就回饋給他」的談話，馬英九日前對此感到氣急敗壞，13日到北檢大動作告發檢察長邢泰釗時，還反問記者「我像是會說出這種話的人嗎？」不過外傳他在11月29日首度以被告身分出庭應訊時，恐怕就已知大事不妙，當天播放錄音鉅細靡遺，除了錄音自保的汪海清相當鎮靜，馬英九及張哲琛都顯得很不安。

週刊稱錄音的聲音很明顯是馬英九，當時張哲琛及汪海清對中視交易要採資產負債表或淨值方式意見不同，因兩者有4.8億元價差，最後在馬英九「現聲」決定「回饋」後，讓余建新確定以8.9億元拿下中視。

報導指出，檢方拿出錄音檔訊問馬英九時，馬當時矢口否認，一下稱忘了，又稱時間久遠不清楚，連「回饋說」是什麼意義都支支吾吾，最後甚至把問題推給張哲琛，強調是張自己決定的。檢方在另一頭訊問張哲琛，當時問「回饋」是不是馬英九所說？張當下隨即回答「是。」檢察官再問：「回饋是指4億8千萬元嗎？」張也直率說：「是。」證詞與汪海清相同，證明馬就是三中交易的決策者。

馬英九13日強調，從來沒有指示回饋或圖利任何人或單位，參加過的會議、買賣都是依法行事，對於錯誤傳聞扭曲事實忍無可忍，才會提告，希望檢方公正辦案。北檢則表示，案件目前照進度偵辦。