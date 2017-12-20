國民黨批綠色恐怖 要求總統「踹共」、法務部長道歉

2017-12-20 10:54

〔記者施曉光／台北報導〕新黨4名青年軍成員昨被檢調以違反國家安全規定搜索並拘提偵訊，國民黨今日為此召開記者會痛陳，一個民主國家的法務部可以授權檢調做如此行動，讓人民感受到蔡政府的綠色恐怖迫害，要求蔡英文總統「踹共」，法務部長邱太三應就昨日事件向國人道歉。

對於民進黨立委王定宇宣稱有前國民黨黨務高層向他透露，從馬政府時期王炳忠就被列入調查，「現在是收網」，國民黨發言人王鴻薇直接回應「這是綠色恐怖」，她反問，國民黨高層是哪一位高層？「王定宇是夢到的吧！不是偵查不公開嗎？」她質疑，王定宇竟然可以全程掌握，難道這是王定宇辦的案？「如果是王定宇辦的案，我們更加肯定這個就是政治迫害！」

王鴻薇表示，促轉條例通過後蔡英文總統說是要追求社會和解、平反政治犯，但蔡政府目前為止沒有平反政治犯，反而製造了很多的「政治犯」，充滿不正義、侵害人權。

另一位國民黨發言人洪孟楷表示，一個在中華民國合法成立的政黨，可以就因為與執政黨的政治理念不同，就被特殊對待？民進黨口口聲聲推動促轉條例是要清除威權，但蔡政府此舉難道是要讓威權復辟？他要求民進黨就此事公開說明立場，不要躲在背後，放任檢調對付手無寸鐵的無辜人民。

洪孟楷指出，王炳忠等4位新黨青年軍成員，雖然名義上是證人，檢警卻在清晨6點到證人家中搜索、拘提，根本不符比例原則，而且檢方違反偵查不公開原則，對外宣稱蒐索到人民幣與簡體字文件，但他手上也有人民幣，難道現在有人民幣的人，也可能被當成嫌犯、洩密，違反國家安全？他要求檢調說明，除了找到人民幣、簡體字文件，究竟還掌握什麼證據，可以這樣破門而入？執政黨還好意思自稱民主進步？

王鴻薇說，王炳忠等人雖是證人，但被對待的方式是證人嗎？北檢與調查局分別開出上午8點半的傳票，但6點檢察官就帶警察搜索、拘提，律師還被拒絕進入，王炳忠等人又被帶往一處地點偵訊10幾個小時，而且律師全程不在場，這是台灣民主法治社會應有的司法人權嗎？