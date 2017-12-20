評川普國安報告 前白宮資深官員：強調與中國的強權競爭

前白宮資深官員看川普（圖）國安報告，指與之前最大不同是強調與中國的強權競爭。（彭博）

2017-12-20 10:49

〔駐美特派員曹郁芬／華府19日報導〕美國「戰略暨國際研究中心」副總裁葛林在《外交政策》網站上發表專文指出，川普總統發表的國家安全戰略報告與過去最大的不同，就是強調與中國的強權競爭。

曾在小布希政府擔任白宮國安會亞太資深主任的葛林指出，川普首次發表國家安全戰略報告就預期「中國挑戰」的總統，這在中國國家主席習近平於十九大完勝後是較合理的發展，而且可能在未來一段時間形塑美國的戰略思想。

葛林表示，這份報告指認強權競爭會持續，但報告應對的手段卻不完整或有缺陷，未來需要持續進化。第一個明顯的缺陷就是四大支柱中的第三點，「以實力維護和平」。依據中國在西太平洋的軍事投射能力，這是一個代價昂貴的命題，報告中承諾要增加更多的國防預算以達到目標，川普政府能否把這個訊息帶進國會是關鍵。

他指出，川普戰略第二個缺憾就是沒有連貫的貿易策略。報告指認中國侵略性經濟政策帶來的問題，但提出的解決方案全是單邊的。川普政府可能針對中國強迫科技移轉與竊取智慧財產禁出懲罰性關稅，中國也可能報復美國主要企業，然後呢?

葛林說，美國需要給盟邦合作向中國施壓，日本與歐盟上週發表聲明支持美國祭出301條款以對付中國，透露出合作的可能性，但更多的合作是有必要的。他批評川普退出跨太平洋夥伴協定（TPP）已經夠糟了，現在還要重談美韓自貿協定研北美貿易協定，並批判世貿組織。

葛林說，這份戰略報告第三個缺點是人權與民主。與歐巴馬相比，川普政府在這方面對委內瑞拉和古巴更強硬，不過要懲罰敵對陣營的獨裁者很容易，要縱放自己陣營的獨裁者也很容易，但後者往往最終成為美國的弱點和風險。例如菲律賓總統杜特蒂就是川普選擇忽略的獨裁，他主張川普必須站在歷史正確的一邊。

葛林肯定這份報告是一個好的開始，更誠實面對美國的挑戰，但任何戰略報告都不完美，需要演化。尤其，這個政府是由美國現代史上最具破壞性的總統在領導。