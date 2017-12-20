王炳忠遭搜索 週刊爆：黨政高層收錢賣情報

台北地檢署和調查局偵辦共諜案，發現中國學生周泓旭來台疑似欲滲透新黨青年軍，新黨青年委員會主席王炳忠等4名新黨青年軍19日遭到搜索。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-12-20 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署和調查局偵辦共諜案，發現中國學生周泓旭來台疑似以吸收外交部官員的模式欲滲透新黨青年軍，新黨青年委員會主席王炳忠等4名新黨青年軍19日遭到搜索。據週刊報導，中國已經成功滲入我國黨政高層，並以金錢購買我國外交機密，並在台灣建立情報體系。

據《鏡週刊》報導，知情人士指出，周泓旭以論件計酬方式，竊取我國外交機密，但當時未在交付金錢時被捕，遭控違反《國家安全法》的「為大陸地區黨務或其他公務機構發展組織未遂罪」，一審被判1年2個月，目前上訴高等法院審理。原本高院要結案，檢調卻在追查王炳忠時發現，已經有黨政高層遭中國成功吸收，除了收受金錢外，也有可能已經交付相關情資。

報導提到，王炳忠和周泓旭所涉及觸犯的都是《國安法》第二條之一「不得為外國或大陸地區蒐集傳遞公務秘密」。檢調早在今年3月搜索周泓旭後，就懷疑王炳忠與周生來往密切，暗中發展組織，因此跟監王炳忠多時，掌握相關事證後才發動搜索。