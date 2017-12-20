王炳忠拒開門卻臉書直播 姚立明質疑有「詭」！

2017-12-20 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年軍王炳忠等人昨（19日）因涉共諜案，被檢調依涉違反《國家安全法》遭搜索住處，還被帶回約談及調查，但一開始王炳忠不僅拒絕開門，與辦案人員僵持近40分鐘，甚至還利用臉書直播公開搜索行動。對此，國會觀察基金會董事長姚立明昨晚表示，王利用臉書開直播的舉動根本有「詭」！

姚立明昨在三立《新台灣加油》中表示，王炳忠遭搜索這件事明顯「事出有因」，跟新黨所質疑的「白色恐怖」完全一點關連也沒有，且新黨有很多警總退休的黨員，大可去問問他們在那時候「白色恐怖時期」是怎麼去搜索、拘捕人民的，根本不用拘票、不用所控罪名就能直接將人帶走，就算最後無罪釋放，被扣押的東西也不會退還，這才叫「白色恐怖」，因此這兩事是截然不同的。

姚立明指出，檢調搜索新黨等人全依《刑事訴訟法》，都是遵照法律來去進行，而當時王炳忠律師說要執行正當權利，也根本是胡說八道，因為《刑事訴訟法》明文規定，搜索只需當事人在場就可以。

針對王炳忠在搜索時開直播一事，姚立明則直言此舉已經違法，更質疑王透過直播方式「第一時間來串供」，告訴其他同夥自己被搜索，要其他人趕快逃亡，因此王炳忠不僅涉犯妨害公務外，也可能涉及洩密、串供等罪。