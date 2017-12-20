被問花媽為何出書？ 李應元：不知菊姐的目的...

李應元今上周玉蔻節目，強調自己根本不用找工作，不用為了工作的問題去放話，菊姐可以放下此事了。（圖取自YouTube）

2017-12-20 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊出版新書「花媽心內話：陳菊4000天」，書中揭露政壇秘辛，自己曾遭黨內同志出賣，時任行政院秘書長李應元遭影射，環保署長李應元今天上周玉蔻節目，強調自己根本不用找工作，不用為了工作的問題去放話，菊姐可以放下此事了。

陳菊新書指出，2004年發生高雄捷運泰勞暴動，當時任勞委會主委的陳菊親送辭呈到行政院，時任院長謝長廷不在，轉交秘書長李應元；事後陳菊沒收到任何訊息，第三天卻從電子媒體跑馬燈看到「陳菊請辭」訊息，後來竟由李應元接任主委，至今仍不明白是政治內鬥、或陰錯陽差？

李應元說，他根本就不需要去找工作，對自己的能力相當有自信，所以也不會為了工作的問題去放話，「如果菊姐有這樣的想法的話，可以完全的放下此事，因為根本就不是。」李應元表示，昨有透過高雄副市長許立明請他向轉達菊姐自己的想法，但內容不便透露公開。

周玉蔻問：「你知道花媽出這本書的目的是？」，李應元表示：「每個人都可以出書，但我不知道她的目的，菊姐是大德大量的人，她已經是一個全國最資深、最受人敬重的長輩，書裡寫到關於他的事情，菊姐可以放心，因為都是不可能的事。」