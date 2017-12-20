周玉蔻質疑補助鍋爐民生又要漲 李應元：妳根本不懂...

李應元今上周玉蔻節目，解釋環保署現在要如何解決問題。（圖取自YouTube）

2017-12-20 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕環保署長李應元今天上周玉蔻廣播節目，針對中南部日益嚴重的空污問題，解釋環保署現在要如何解決，但在節目中周玉蔻直呼，現在環保署面對空污議題，這樣民生又要漲，李應元忍不住說：「蔻姐，妳根本就不懂！」周玉蔻則回：「就是不懂才問你！」

造成空污的主要原因之一就是燃油或燃煤鍋爐，李應元指出，為了改善鍋爐設備，將補助業者50萬，增加他們改裝意願，加速重油鍋爐改用天然氣，希望在108年前都改造完畢。

周玉蔻認為，若將燃油或燃煤鍋爐改為天然氣，成本會提高很多，這樣民生消費產品是否又要漲價？李應元忍不住回：「欸，蔻姐，我覺得妳今天對這個議題真的很不懂！我這樣講很不好意思啦！」周玉蔻則回：「你用天然氣比較貴，當然成本就高，就是不懂才問你！」

李應元解釋，預計在108年底前改善鍋爐的問題，現在經濟部已經調查有2000個鍋爐左右，管線比較容易拉，這些可以先做，後面的部分，還要繼續處理。周玉蔻說，現在很多環保團體在聽廣播，如果沒有兌現的話，你們2020年就慘了！

周玉蔻進一步詢問，所有環保署的計畫，都可以在網路上公告，接受大家的檢驗嗎？李應元強調，包含補助、改善空污等政策等通通都可以上網公告，供人民檢驗。

李應強調，這些計畫應該都可以在108年底前完成，但周玉蔻質疑，是否是為了2020年選舉，才刻意趕在108年底前。李應元則回，不是為了選舉，他曾說過在兩年內可改善空污，否則提頭來見，所以他會盡力去做。