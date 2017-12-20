三中交易「他都知道...」 週刊爆馬遭親信背叛偷錄內幕

前總統馬英九日前告發北檢洩密。（資料照，記者錢利忠攝）

2017-12-20 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九被控在國民黨主席任內賤賣黨產，傳出在中視交易涉及圖利買家4.8億元，北檢並查獲當年馬英九與中投前董事長張哲琛、總經理汪海清等人開會的關鍵錄音。今天週刊指出，張哲琛和汪海清隔離偵訊時，異口同聲向檢方表示，整個三中案交易過程，馬英九都知道，檢方發現，張和汪兩人是打開國民黨處分黨產之謎的關鍵鑰匙。

《壹週刊》報導，北檢追查三中案，當年負責執行交易的汪海清已被傳訊高達10次，汪被突破心房後，供出有機密錄音檔這件事，檢方因此在11月9日緊急搜索中投公司，搜到汪海清對三中交易案過程的錄音檔。檢方發現，汪在中投、國民黨中央黨部及台北市政府市長辦公室，跟馬英九等人談論三中案時都會錄音。檢方同時認為，汪海清相當有正義感，就算知道錄音檔被查到也不在意，認為沒有什麼不能公開的。

報導還提到，檢方原以為張、汪會對三中案有所隱瞞，本來不排除以串證事由，向法院聲請羈押，但兩人開庭時均一一回答，只有一些細節表示忘記了。檢方詢問，馬英九對黨產處理了不了解、深不深入時，張、汪在隔離偵訊時都表示，三中案簽約前向馬英九說明、簽約時馬也知道，簽約後也向馬報告，因此「他都知道」。

報導指出，就連中投前董事長張哲琛也認為三中交易案可接受公評，沒有什麼秘密，檢方有所疑問他就回答，當檢方問到三中交易案他收到什麼好處？張突然說出余建新曾送500萬元給他，也讓檢方傻眼。不過張表示，發現500萬現金盒後不敢收，也告知中投監察單位，但沒跟馬報告這件事。

週刊引述一名藍營人士說法，因為汪待過黨營事業，了解黨內生態，可以理解為何當時汪要偷錄音，即使他擔任高位，也必須保護自己。對此，汪海清尚無回應，張哲琛的律師丁昱仁則表示案子還在偵查中，不便回應。

馬：參加過的會議、買賣均依法行事

馬英九在13日赴最高檢察署告發北檢洩密。他強調，從來沒有指示回饋或圖利任何人或單位，參加過的會議、買賣都是依法行事，對於錯誤傳聞扭曲事實忍無可忍，才會提告，希望檢方公正辦案。北檢則表示，案件目前照進度偵辦。