王炳忠被以證人身分搜索、帶走 前檢察官：不罕見

王炳忠疑涉犯「國家安全法」，住家19日早晨被檢調搜索，調查員中午將他帶離住所約談。王炳忠上車前不斷高喊「白色恐怖」。（記者羅沛德攝）

2017-12-19 23:39

〔記者吳政峰／台北報導〕新黨青年軍王炳忠等4人，19日被檢調以國家安全法案件的證人身分約談，王的委任律師質疑，若檢調先將王列為證人，不讓律師陪同偵詢，取供後再轉被告，恐違反人權；對此，前台北地檢署檢察官、律師陳重言表示「這不罕見」，因為證人是否轉被告，端看偵辦單位掌握的事證及方向，若當事人原無涉案跡證，搜索過程被辦案人員發現關鍵證據，即可轉被告。

陳重言解釋，證人就是「毫無犯罪嫌疑之人」，這代表王炳忠一開始不被認為涉案，若後續證據顯示他牽涉其中，檢調才會將他改列被告，這部分並沒人權疑慮，實務上也不罕見。

不過，他指出，若檢調偵辦方向原本就認定王炳忠是嫌疑人，卻刻意先以證人身分傳喚，等做完口供再轉被告，那麼取得的供詞就可能具有瑕疵，律師可針對這個程序提出疑義。

陳重言也建議刑事訴訟法應該修法，保障證人也有找律師的權利，避免落人口實。

海洋大學海洋法律與政策學院院長陳荔彤則表示，國家法益和個人法益間應有平衡，本案層級涉及國家安全，與人權間需有適當的折衷，且現在已是民主時代，檢調辦案均須依照人權公約，不太可能發生戒嚴時期的「白色恐怖」。