王炳忠、侯漢廷北檢複訊 20日凌晨請回

王炳忠前往台北地檢署接受檢察官複訊，於今天凌晨被請回。（記者方賓照攝）

2017-12-20 00:17

上稿時間：2017-12-19 22:55

更新時間：2017-12-20 00:20

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦新黨青年軍王炳忠等人涉「國家安全法」案，今搜索王等人住所，並以證人身分約談王、王父、新黨新思維中心主任侯漢廷、宣傳部副主任林明正及新聞秘書陳斯俊等人；對此，王於搜索時開臉書直播大喊「白色恐怖」；晚間10時50分許，王炳忠結束調查局初訊，前往台北地檢署接受檢察官複訊，再次重申清白，在經過約1小時的複訊後，王炳忠在20日凌晨0點15分左右請回，而侯漢廷則是在0點20分左右被請回 。

王炳忠到北檢時表示，今天是以證人身分來作證，來盡證人的義務，所以願意這麼晚還來作證，希望檢調辦案不要有政治考量，一切秉公處理，不然綠色恐怖社會自有公評。

此外，北檢也於今日提訊涉嫌來台發展共諜組織、被法院依違反國安法判刑1年2月的前政大畢業生周泓旭，協助釐清案情，不排除與王等人當庭對質。

檢調掌握情資，來自中國遼寧省本溪市，去年於政大企研所畢業的中國籍男子周泓旭，涉嫌來台從事共諜組織發展，向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，違反國家安全法。

今年3月，北檢指揮調查局國安站搜索周泓旭住處，並約談周到案，訊後以周涉嫌重大，且有串供、逃亡之虞，向台北地院聲請羈押禁見獲准；今年9月，一審判周1年2月徒刑，目前全案已上訴二審，由高等法院審理中。

據悉，與周泓旭私交甚篤的王炳忠，疑似捲入周所涉及的共諜在台發展組織案，檢調今拂曉出擊，搜索王炳忠及其父親等人住處，相關涉案人經調查局國安站初步訊問後，晚間陸續移送北檢複訊，而包括今被移送複訊的新黨青年委員會主席王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、宣傳部副主任林明正及新聞秘書陳斯俊等人，都在複訊後被請回。

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