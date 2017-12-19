重陽登山濺血只懲處小承辦 北市議會續擱置大地處預算

2017-12-19 22:03

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議會工務委員會今天（19日）審工務局暫時擱置預算，審到大地處預算時，議員提問，之前發生重陽敬老登山活動濺血的事後懲處。工務局說，因為其中有個年輕科員未按實向消防局報告，遭到懲處。但議員許淑華不滿地說，大地處是協辦單位，是為了配合社會局的重陽敬老月硬辦的活動，結果大地處是因為行政程序不周懲處承辦人員，社會局卻撇得一乾二淨，都沒有要為濺血負政治責任，所以，最後繼續暫擱道路步道管理預算2097萬元。

民進黨議員許淑華說，她對預算沒有意見，而是在等重陽敬老登山意外後的懲處，後來知道大地處懲處承辦人員。她強調，這並非大地處歷年舉辦的登山活動，而是為了社會局所舉辦，她不滿地說，責任不應在大地處，而是社會局，不解為何懲處大地處人員？

工務局長彭振聲解釋，之所以懲處承辦人員，是因為當時說登山活動要跟消防局報備，但這名人員謊稱有報備，查通聯紀錄才發現，因此處分理由是不夠誠實。許淑華認為，這是行政疏失，就算真的有報備，也並沒有辦法意外發生，「我要的不是行政程序，我要的是政治責任。」

許淑華更說，她問過社會局有沒有懲處，社會局說要等到研考會報告出爐，而研考會報告沒有要求要懲處，言下之意，社會局就沒有認為對外要以示負責。她認為，市長柯文哲對社會局非常愛戴，做錯甚麼事情都可以容忍，那工務局做得要死，卻要大地處的小小承辦人承擔，為工務局抱不平。