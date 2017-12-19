獵雷艦案解約 傳慶富要用「這招」向監察院申訴

2017-12-19 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕海軍於13日正式和慶富造船解除獵雷艦案合約，慶富卻透過聲明揚言提告、向監察院申訴，有媒體報導指出，慶富內部將針對獵雷艦案是因政府政策變更才導致解約的角度，作為未來監院等單位調查的論述重點，至於依據則是總統蔡英文日前曾公開宣示，「獵雷艦案乃前朝政策不當，需改正錯誤……」。

國防部上月22日曾召開記者會，公布獵雷艦案懲處人員名單。之後總統蔡英文發表公開談話，內容直指，這項由前政府啟動的計畫，有明顯的疏失，無論是決策、招標、聯貸，以及履約的管理的過程，都應該被嚴格的檢視。據《上報》報導，慶富認為是在蔡總統做出宣示後，才有一銀新任董座董瑞斌11月27日在立院財委會表示，銀行團已經認定慶富違約，隨後國防部也啟動第三期第一筆預付款還款保證金11月28日到期不展延的作法。

報導指出，依「國防部內購財物、勞務採購契約通用條款」中的第16條、因甲方（國防部）便利終止或解除契約項目中，第16.1項中規定契約因政策變更，乙方（慶富）依契約繼續履行反而不符公共利益者，或甲方（國防部）之需要有必要終止或解除契約之一部或全部者，甲方（國防部）得以書面通知終止或解除部分或全部契約， 但應補償乙方（慶富）因此所生之損失，不包括所失利益。也就是因政策變更終止或解除契約，國防部就要補償慶富的損失。

報導提到，慶富內部與律師研究，對於蔡總統宣示後，銀行團與國防部不展延解約的作法，是否可作為政策變更的依據，同時慶富也委請律師針對海軍引用獵雷艦案契約附加條款的第15條「契約終止解及暫停執行違約」事由，沒入預付還款保證金作法是否適當進行研究。