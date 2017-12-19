護航800萬預算 柯市府官員稱杜鵑可吸收PM2.5

2017-12-19 21:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市今年首次與台大杜鵑花節配合，花費900萬元種植10萬5千株杜鵑花，但卻未準時在台大杜鵑花節綻放。市議會工務委員會11月30日審議公園處預算時，將公園處明年要再種10萬株杜鵑花所新編的826萬元預算暫時擱置。公園處今天再補報告預算，而為了護航預算通過，公園處長黃立遠更說，根據研究杜鵑花可以吸收PM2.5。但當議員追問時，公園處才補充其實任何植物都可以淨化空氣；最後讓該筆預算二度被暫擱。

黃立遠表示，種植杜鵑是因為是北市市花，更稱「杜鵑花種在人行道，可以吸收PM2.5，我們有研究過」，引發議員好奇。議員林亭君追問，是否有其他花有吸收PM2.5效果，黃才改口「其實植物都會有啦。」一旁的公園處總工程司藍舒凢補充，植物都對空氣污染，吸收粉塵都有功效，「不是只限於杜鵑花。」馬上被林再反駁並無多元種植，而是只種杜鵑花。

工務委員會中，議員意見分歧。民進黨議員許淑華認為，市長柯文哲好大喜功想要舉辦台大杜鵑花季，而公園處每年本來就有編列1億3000萬元的花卉採購預算，主張就從裡面支用，何必再浮誇地編800多萬元種杜鵑花，建議應該刪除預算。國民黨議員葉林傳支持該筆預算，認為杜鵑花是市花，「市花你不種，那我就給你種我們的梅花（國花）。」

對此，農委會林試所前副所長林國銓受訪時態度保守，指出杜鵑花葉面有絨毛可吸收灰塵，但是否能吸收PM2.5需要專業報告佐證，但他認為杜鵑花屬於灌木植物，長得比較矮，對於空氣淨化效果應有限。