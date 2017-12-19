下屆立委選區確定調整 明年1月確認計算方式

2017-12-19 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕第10屆立委將在2020年選出，中央選舉委員會今天討論名額分配與選區變更案，表示委員一致認為依法有調整必要，至於採用何種方式，將於明年1月的委員會議討論再拍板。

針對備受關注的立委選區變更及名額調整案，中選會日前曾以10月底戶籍統計之人口數為依據試算兩個版本，因為計算方式可依1999年第4屆立委選舉的「漢彌爾頓法」，或是第7屆的「一席保障」加「漢彌爾頓法」。漢彌爾頓法是人口數除以總名額算出基數，各縣市都依照同一基數換算；一席保障是指各縣市保障指少一席區域立委，其餘席次再用漢彌爾頓法去分配。

若依第4屆計算方式試算，桃園市、台中市及台南市將可望各增加1席，南投縣、嘉義縣及屏東縣各減少1席，其餘直轄市、縣（市）名額不變。如果依照2008年選出第7屆立委的計算方式試算，台南市及新竹縣可望各增加1席，但高雄市及屏東縣會各減少1席，其餘直轄市、縣（市）名額不變。

中選會今再度針對立委名額分配與選區變更案進行討論，副主委陳朝建表示，委員一致認為依法有調整必要，不過要採行哪種方式計算，將留待下次委員會議討論拍板，會議預計明年1月中旬召開。陳朝建也提到，一旦確定版本，2、3月將請受影響縣市提報選區調整規劃，必要時召開公聽會，並於5月底前彙整地方意見後，將變更案送立法院。