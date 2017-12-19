立委洪慈庸短髮妹妹現身？

2017-12-19 18:18

〔記者歐素美／台中報導〕時代力量立委洪慈庸最近剪了一顆可愛的妹妹頭，更顯年輕俏麗，今天出席台中國際花毯節時，身邊多了一位同樣剪了妹妹頭的女生，兩人宛如姐妹，引發注意，原來是她的秘書馬君儀。

馬君儀原本留有一頭飄逸美麗的長髮，不染不燙，有時長及腰際，堪稱「正字標記」，突然剪去，不少人都在問「為什麼」？馬君儀笑稱「不是失戀」啦，只是每兩三年就會將長髮剪去，以捐贈醫院癌症中心，幫助需要的人，反正頭髮再長就有，這次因頭髮比較短，相對的就剪了短髮。小小年紀，熱心公益，讓親友不禁豎起拇指說「讚」。