王炳忠被送調查局國安站 新黨成員場外嗆「綠色恐怖來襲」

新黨青年軍成員王炳忠等人被帶回新店國安站調查，新黨成員拿到「綠色恐怖來襲」等標語，在場外抗議。（記者黃耀徵攝）

2017-12-19 17:12

〔記者陳薏云／新北報導〕新黨青年軍成員王炳忠等4人，今天（19日）一早被檢調搜索後帶走。新黨成員及白色正義聯盟認為檢警濫用職權，拿著「台灣司法已死」、「綠色恐怖來襲！」等標語，下午3點左右到王炳忠等人遭訊問的新店區國家安全維護工作站外抗議，警方嚴加戒備，出動百名警力，並拿出防暴盾築成圍牆，就怕新黨等人衝破防線，闖入檢調單位。

新黨委任律師張宸浩在國家安全維護工作站聲援，認為王炳忠等人被帶回國安站調查，他第一時間趕到，卻因為王等人僅是依「證人」身分，被拘提到案協助調查，依據刑事訴訟法規定，僅有被告才有委任律師的權益，導致他無法進入陪偵，也不清楚他們何時會被轉成被告，只能繼續在現場等候。

「這就是檢警的陰謀，先以證人身分訊問，等套出話後，就轉為嫌疑人，讓律師完全無法介入。」張宸浩也提出拘票發布時間的漏洞，以及司法程序上的錯誤，「通常會先發傳票，傳喚不到才會發出拘票，但這次傳票拘票一起發，讓人無所適從。」

新黨新媒體工作群召集人蘇恆則痛批「綠色警總復辟」，國安單位淪為民進黨打手，並嗆聲，「新黨的聲音會消失，儘管只剩下一兵一卒，新黨仍會持續發聲」。

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