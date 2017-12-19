接見歐洲議會訪團 總統：與歐盟國家合作積極參與國際事務

2017-12-19 17:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見「歐洲議會跨黨團議員訪臺團」，除感謝歐洲議會對臺灣的支持，並重申臺灣將持續積極參與國際事務，與歐盟以及區域國家加強合作，一起來促進和平、穩定及繁榮。

蔡英文指出，臺灣和歐盟共享民主、自由及人權普世價值，也都致力於打造一個永續發展的未來。自從歐洲議會去（2016）年表決通過《巴黎氣候協定》，在全球暖化議題上，歐盟一直扮演著領頭羊的角色。

蔡英文談到她前陣子出訪南太平洋友邦，更加深切感受到暖化議題對於島嶼國家的衝擊，因此，當時她也多次提到臺灣有能力、也有意願在「聯合國永續發展目標」的議題上，對國際社會做出更多貢獻。

蔡英文進一步表示，尤其是綠能產業，已經有許多歐洲廠商簽署意向書，希望一起來推動臺灣再生能源的發展。此外，像是軌道建設，也歡迎來自全球各地的廠商，共同為新一代節能的軌道建設來努力。在生技醫藥、智慧機械、新農業、物聯網（IoT）產業方面，也期待跟全世界的投資者，有更多的合作方案，共同為全球永續發展做出貢獻。

蔡總統也特別提到，歐盟是臺灣最大的國外直接投資（Foreign direct Investment，FDI）來源，臺歐之間能有更進一步的經貿互動，也是大家由衷的期待；今年9月，歐盟執委會公布了「貿易政策報告期中檢討文件」，提到歐盟正準備和臺灣展開投資協商，她表示，臺灣樂於跟所有的國家進行貿易對話，也希望臺歐雙邊的經貿關係，能夠更加強化。

最後，總統感謝歐洲議會對臺灣的支持，除了多次通過友臺決議案，在今年的年度外交暨安全決議，也支持臺灣有意義參與國際組織。她重申，未來臺灣將持續積極參與國際事務，與歐盟以及區域國家加強合作，一起來促進和平、穩定及繁榮。