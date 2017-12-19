王炳忠喊冤怒批白恐 他酸「嚇到捲舌音變正常」

新黨青年委員會召集人王炳忠疑涉犯「國家安全法」，住家19日早晨被檢調搜索，調查員於中午將王炳忠帶離住所約談，王炳忠上車前不斷高喊「白色恐怖」。（記者羅沛德攝）

2017-12-19 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年委員會召集人王炳忠疑涉犯「國家安全法」，今天早上被檢調搜索，他被調查局人員帶上偵防車時痛批「綠色恐怖在台灣」、「白色恐怖」，不過，王炳忠在過去公開場合時，說話都是使用北京腔，在今天突然變成台灣腔，讓樂團拷秋勤酸說「嚇到捲舌音變正常口音」。

「炳忠 my boy，嚇到捲舌音變正常口音！」拷秋勤在臉書上酸說，原來華寶也是能好好講人話的，但是真的是白色恐怖，「你半夜早就被憲兵帶去埋了、早就躺在台大門口被自殺；若真的是找麻煩，你就會像林義雄全家被滅口，兇手永遠找不到；如果真的要置你於死地，侯友宜就會帶著帥氣的頭盔，在你家門口帶隊準備攻堅；如果真的要整死你，就會用鐵絲把你的手串起來，當球踢到海裡；如果真的是國家恐怖，那就會有軍隊用機槍掃射你家」。

網友見狀後也回覆說，「他若在中國搞同樣的事，早已被消失，哪有機會給你閉門開直播...」、「炳忠台語其實很道地，捲舌音會不會是後天練的」、「原來捲舌音是裝的啊？這樣不會hen累嗎？」