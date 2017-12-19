台日複雜問題 邱義仁：透過對話一步步解決

「第二屆臺日海洋事務合作對話會議」開幕，台日關係協會會長邱義仁（左）、日本在台關係協會會長大橋光夫（右）二人握手致意。（記者王藝菘攝）

2017-12-19 15:40

〔記者彭琬馨／台北報導〕第2屆台日海洋事務合作對話會議今在台北圓山飯店登場。日本台灣交流協會會長大橋光夫致詞時表示，2013年簽署的台日漁業協議，雖協商非常困難、費時17年才完成，但若日台雙方能站在大局角度反覆討論，即便是困難的問題，也一定能克服；台灣日本關係協會會長邱義仁也說，相信台日間面對的困難與挑戰，能透過對話一步步解決。

邁入第2屆的「台日海洋事務合作對話會議」，今年預計針對雙邊漁業合作、海上急難救助及海洋科學研究等議題進行討論，料將在會議中觸及去年未獲共識的沖之鳥議題。

台灣日本關係協會會長邱義仁，致詞時除感謝日方同意與台灣建立此對話平台外，也提到日方願意不僅從台日人民友好的角度出發，也從戰略角度與台灣發展台日海洋事務合作對話會議，他認為「意義非常深遠」。

邱義仁說，台日間因距離相近，在海洋事務上有諸多值得雙方合作推動的事務，但也容易產生摩擦與糾紛；邱表示，這些困難與挑戰，從某個角度上是在考驗台日雙方，但他認為，台日間擁有堅定的友情與共同的戰略觀點，相信這些困難能透過對話一步步解決。

日本台灣交流協會會長大橋光夫則表示，今年的日台關係，在彼此深厚友誼與信賴基礎下，無論是貿易投資、文化交流、觀光等各項領域都有大幅發展，也進入新的階段；他並表示，期盼未來能加強海洋合作，促進可兼顧日台雙方漁業從業人員的生活與安全的互惠關係。

大橋光夫說，2013年簽署的台日漁業協議，因日台雙方人員秉持毅力、不斷談判，才能在談判費時17年後完成簽署；因此他認為，日台間面臨的困難議題，若雙方能站在大局角度反覆討論，一定能加以克服、回應雙方人民期待。