中小企業帶動國家發展模式 總統：開發中國家羨慕

蔡英文總統今日上午接見「第26屆國家磐石獎」暨「第19屆海外台商磐石獎」得獎企業代表，除肯定中小企業對台灣的重要貢獻，也希望在場得獎企業發揮楷模作用。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-12-19 14:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「第26屆國家磐石獎」暨「第19屆海外台商磐石獎」得獎企業代表，除肯定中小企業對台灣的重要貢獻，也希望在場得獎企業發揮楷模作用，帶動更多中小企業升級轉型、永續的經營。

總統致詞時表示，「國家磐石獎」和「海外台商磐石獎」代表政府對中小企業最高度的重視。台灣中小企業的發展經驗是世界有名的案例。台灣有98%的企業都是中小企業。中小企業為台灣提供了大量的就業機會，每10個在工作的台灣人當中，就有將近8個人任職於中小企業。

總統提及，過去半世紀以來，以中小企業為主的產業結構，也提供了「黑手變頭家」的機會，促進了所得的公平分配，「這是中小企業對台灣最重要的貢獻」。

總統也提到，很多新南向及開發中國家都很羨慕我們的發展模式，也就是以中小企業來帶動國家整體發展，讓社會是穩定的，所得分配是平衡的。同時，台灣的中小企業也用最好的技術、最好的效率，讓全世界的客戶心服口服，在座得獎企業代表都是最好的例子。

總統認為，中小企業就是台灣的競爭力所在。如果中小企業不斷進步，台灣就會進步。同樣的，如果中小企業停滯不前，台灣前進的力道也會不足。台灣每一間中小企業都很拚，但悶著頭一直做事，很容易就會錯過潮流和趨勢，這是她所擔心的。「在這個時代，創新跟拚勁一樣重要」。

總統指出，台灣有很多隱形冠軍，卻也有很多中小企業面對毛利越來越低以及接班的問題。當公司找不到利基和遠景，員工領的薪水就會受到限制，這也是讓她最憂心的事情。所以，政府全力地在解決中小企業所面臨的5缺問題，同時也在執行5+2產業創新以及推動新南向政策。這些政策很多是設計給中小企業一個新的投資及發展的機會，中小企業是這些政策中很重要的基本主幹。「我們不會讓中小企業，獨自面對成長的障礙」。

總統提到，近來台灣經濟的總體情況越來越好。政府鼓勵企業利用景氣回溫的時候，把更多的盈餘用在照顧和栽培員工、投資新技術、升級設備，以及改善管理制度等面向。「企業體質強化，才能建立長期的競爭力」。

總統認為，中小企業是台灣經濟實現包容性成長的關鍵所在。藉由磐石獎的表揚，她希望在場的得獎企業能發揮楷模的作用，帶動更多中小企業升級轉型、永續的經營。