川普國安報告強化美台連結 中國駐美使館回應了！

川普政府今天發表的首份國家安全戰略報告，其中包括台灣關係法之下的承諾以提供台灣合法的防衛需求以嚇阻脅迫。（彭博）

2017-12-19 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府今天發表的首份國家安全戰略報告中表示，美國會根據美國的一個中國政策與台灣維持強勁的連結，其中包括台灣關係法之下的承諾以提供台灣合法的防衛需求以嚇阻脅迫；對此中國駐美使館回應，美國把中國放在對立面，是「自相矛盾。」

美國總統川普在演說時表示，這分報告是依據現實主義的原則以應對一個全新的競爭世代。美國還在參賽，而且一定會贏；報告指出，「中國與俄國在挑戰美國的權力、影響力和利益，企圖侵蝕美國的安全與繁榮。」中俄決意要讓經濟更不自由、更不公平，要增強軍力，控制資訊與數據以壓制自己的社會並擴增影響力。

報告同時提及美國將依據美國的一中政策與台灣維持強健連結，其中包括在台灣關係法下的承諾，提供台灣在防衛及嚇阻脅迫方面的合理需求。

對此，中國駐美使館回應，中國發展的根本目的是為「人民謀幸福、為民族謀復興、為世界謀和平與發展。」中駐美使館批評，美方一方面宣稱要同中國發展夥伴關係，一方面又把中國放在對立面，是「自相矛盾」。

中駐美使館強調：「中美合作則共贏，對抗必雙輸」稱中方願意在相互尊重基礎上，與包括美國在內的世界各國和平共處，但也要求美國應適應和接受中國的發展，摒棄零和博弈的陳舊思維，同中方合作共贏。