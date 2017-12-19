往事雖如煙 「花媽心內話」一出仍撼動政壇！

高雄市長陳菊新書內容今提前曝光。（資料照，記者張忠義攝）

2017-12-19 14:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊新書「花媽心內話」部分內容今曝光，引起政壇撼動﹗揭露部分包括請辭勞委會主委竟由跑馬燈宣布、參選高市長的慘烈過程等，並紀錄花媽與謝長廷、楊秋興、陳其邁、管碧玲間，因為選舉出現的諸多糾葛，陳菊今被媒體追問時則說：「往事如煙，是非恩怨都已過去」。

陳菊：現在的心境就是往事如煙

陳菊進一步指出，自己也是人嘛﹗在很多過程中，難免有點感慨，但現在的心境就是往事如煙。

新書分為3部、25章節，其中第三部以「並肩作戰的他們」為題，分別以9章節記述9位綠營指標人物，第一位是蔡英文，接著有賴清德、陳水扁等，最後一章則留給曾任高市副市長的現任立委劉世芳，凸顯兩人間深厚的姊妹情誼、革命情感，適逢民進黨下屆高雄市長黨內初選白熱化，這章節也給外界留下更多想像。

新書指出，2002年2月謝長廷接任行政院長，曾徵詢已任職勞委會主委5年的陳菊願不願改任內政部長，陳菊表達意願，但內定政院秘書長的蘇嘉全自認不適合擔任幕僚而續任內政部長，陳菊則續留勞委會。

送辭呈到政院 謝長廷不在交給李應元

當年8月發生高雄捷運泰勞暴動事件，陳菊身為勞委會主委，向謝長廷提出若需保護內閣，她可辭職以示負責，謝當時回答「沒有這個問題」﹔後案情越燒越大，陳菊親送辭呈到行政院，謝長廷不在，辭呈交給時任秘書長的李應元。

依潛規則，院長接到閣員辭呈會先約詢，但陳菊沒收到任何訊息，卻在第三天從電子媒體跑馬燈上看到「陳菊請辭」訊息。

江湖也是跑很久 看得出來有人放話

陳菊感慨：「江湖我們也是跑很久，當然看得出來有人放話。」迄今仍不明白「這到底是場政治內鬥，或只是陰錯陽差？」

當時謝長廷曾問陳菊怎麼回事？陳菊則說媒體曝光讓她沒有轉圜空間，只好開記者會宣布辭職；之後由李應元接任主委。

辭去勞委會主委、投身高雄市長黨內初選，則是書中另篇引起討論的章節，陳菊贏了葉菊蘭，葉依約定退出選舉，不料謝長廷改推立委管碧玲和陳菊初選，管還公開宣稱「初選要贏過陳菊，再讓給葉菊蘭選市長。」

感嘆初選過程慘烈 讓她曾相信的價值崩解

最後初選由陳菊勝出，但謝長廷卻在中執會堅持保留發言權，陳菊感嘆這初選過程慘烈，讓她曾相信的價值崩解。

在關鍵時刻 人人都成為政治精算師

競選高雄縣市合併後的兩任市長也讓陳菊傷感，面臨曾是同派系的前高雄縣長楊秋興挑戰，她感慨「兄弟都能翻臉無情」﹔而陳其邁之父陳哲男、妹妹陳書芸，在楊秋興退黨參選後都選擇站在楊身旁相挺，陳菊為此感嘆「在關鍵時刻，人人都成為政治精算師」。

「並肩作戰的他們」人物依序為蔡英文、賴清德、陳水扁、蘇慶黎、施明德、艾琳達、邱義仁、戴振耀、劉世芳，她對每一位人物都有詳盡描述，並透露不少小故事，也呈現出花媽一生為台灣民主奮鬥歷程。

不必像她那個世代 需用傷痕感動人家

對於小英，花媽說她相信小英內心深處有對台灣社會改革的理想與責任，她非常支持小英的理念，希望小英用她的專業與理念實踐理想，不必像她那個世代，需用傷痕感動人家。

對於賴清德，花媽強調他不會和稀泥，並形容他不圓滑、是個有是有非的人，很打拚、且對自己要求很高。

阿扁雖貴為總統 卻不是個好命的人

對於阿扁，陳菊指出，阿扁雖貴為總統，卻不是個好命的人，阿扁一生都很辛苦，對夫人吳淑珍充滿虧欠，每天努力工作，吃穿也都很簡單，她對於阿扁的知遇之恩始終謹記在心。

對正在力拚初選劉世芳 給予充分情感支持

提到劉世芳，陳菊強調這座城市10年來有這麼多進步，三分之二都有劉世芳參與，她表示在劉世芳身上看到「自己的影子」，兩人都是平凡家庭的平凡孩子，沒有背景、勢力或財富，一無所有，但都從年輕到現在仍保持理想，對正在力拚下屆市長黨內初選的劉世芳，陳菊給予充分的情感支持。

除了立委劉世芳，另4位欲競逐下屆市長的立委包括陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟。