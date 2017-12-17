賴清德選新北市長？周錫瑋：早就認為是

前台北縣長周錫瑋質疑，對於出戰新北市市長選舉一事，國民黨中央至今都還沒找他談。（記者鄭鴻達攝）

2017-12-17 12:05

〔記者鄭鴻達／台北報導〕外傳民進黨有意推行政院長賴清德出戰新北市長選戰。表態參選的前台北縣長周錫瑋指出，他早就認為最有可能是賴，其資源與聲望明年會達到最高峰。至於如何面對賴的挑戰，周錫瑋則說，國民黨不應閉門造車。

周錫瑋今出席「藍天柱力團舉辦民間國是論壇」，會後受訪表示，他早就認為最有可能是賴清德（選新北市長），因賴現在是行政院長，所有資源、聲望明年將達最高峰，屆時民進黨徵召回新北市，對選情絕對有幫助，「除非他去選副總統」。

至於國民黨該如何面對賴清德出戰新北？周錫瑋說，選舉絕對不是在一個時間點上，就決定最後票數，一定要打到最後，兩個候選人比較時，就是真正在比較彼此的長處、能力、魅力、說服力，最後，反而可能是候選人挺政黨往上衝。

周錫瑋強調，民進黨明年最想贏回六都中的新北市，若贏回新北，2020大選就是囊中物，國民黨應有魄力，不能只是守住新北市，也要看是否能贏回三都以上。

對於國民黨中央有意定調黨內初選採「全民調」，而非採納周錫瑋主張的「黨員投票」。周表示，目前黨中央完全沒與他溝通，國民黨現在做事很奇怪，以前要選舉時，黨部都會主動找參選人談，現在則是通通不談。

周錫瑋認為，民調是否能反映最終選舉結果，有待思考，在人手一機（手機）的時代，民調已難以依賴，最重要的，是政黨要有勇氣把候選人推到前台面對市民，才可能產生最可以勝選的人選。