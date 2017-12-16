市民給柯市府65.46分 比3月退步0.87分

2017-12-16 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府研究發展考核委員會日前公布台北市民對北市府治理的最新民調，與今年3月相較，北市府在各項治理指標上的認同度，多呈現退步趨勢，市民給北市府65.46分，也較3月得分退步0.87分。

這份在10月31日至11月03日晚間所做的電話民調指出，在「清廉」及「依法行政」等5項指標上，北市府獲6成民意認同，但在「有明確的施政方向」、「重視產業發展」及「決策一致」上則不到5成民意認同。撇除沒意見、不知道以及未回答的回答，在不滿5成民意認同的指標中，以「決策一致」的同意度最低，僅有36％，不同意度則高達51％；在「有明確的施政方向」上則有45.2％同意，43％不同意；在「重視產業發展」上，則有39.5％同意與不同意齊平。

根據《蘋果》報導，將這次調查結果與3月份的調查比較後發現，各指標的同意度幾乎全面下滑，除了「能力」、「效率」、「重視民意」、「有明確施政」4項目不同意度微幅下降以外，其他指標的不同意度都呈現上升態勢，其中又以「資訊公開透明」的不同意度上升幅度最大，從21.2％上升至27.8％，升幅達到6.6％。

這份民調指出，有52.1％的受訪市民認為「北市正在進步」，不過，較3月份58.6％降低6.5％。「以做為臺北市的一份子，感到光榮」者為65.8％也較3月份的71％來的低。

台北市政府公共治理指標民意調查結果