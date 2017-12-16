黃國昌逃過罷免 林為洲：不用再想新北市長

2017-12-16 21:33

〔中央社〕時代力量立委黃國昌罷免案未通過，立委羅致政表示，這次罷免案對區域立委來說是個警訊，未來須多聽取基層民意；立委林為洲則認為，時代力量應務實，不要再想選新北市長的事。

第9屆立法委員（新北市第12選舉區）黃國昌罷免案，今天投票完畢後開票，新北市選舉委員會晚上宣布，開票結果同意票為4萬8693票，未過6萬3888票門檻，因此罷免案未通過，但同意票比不同意票多出一倍，黃國昌可說是驚險過關。

對罷免案結果，民進黨立委羅致政接受中央社記者電訪時表示，天氣濕冷影響投票率，但同意票明顯高過不同意票，若投票率提高，罷免案通過的機率很大。

他認為，這次罷免案結果對所有政治人物、尤其對區域立委來說，是很大的「警訊」。黃國昌在網路與媒體的聲量很高，也多為正面評價，但從投票結果來看，雖然罷免案是由選民提出，支持罷免的動機原本就應該較高，但反對罷免的聲音出不來，也代表黃國昌並未獲得選區民眾肯定。

羅致政認為，這次罷免案提醒所有區域立委，問政的同時也要深耕選區，「這不是代表要常跑紅白帖，而是要多聽取基層的聲音」，才能回應選民需求。

國民黨立委林為洲則表示，黃國昌在立法院問政的專業度與認真無庸置疑，因此在網路社群獲得很多年輕人支持，且這次也有很多學者跳出來反對罷免。投票結果出乎意料，很多人認為是因為黃國昌疏於地方經營，「但我不這麼認為」。

林為洲表示，時代力量在立法院的表現雖不錯，但問政內容聚焦在意識形態的政治議題，很少關切民生相關議題，「民眾關心經濟，遠大於轉型正義。」時代力量激進、強烈的政治色彩，導致他們與社會產生了「巨大的斷裂」，忽略多數民眾希望「穩定」的需求。

因此林為洲認為，時代力量未來應該著墨更多民眾關切的議題，貼近民眾需求，而非把重點放在意識形態，才不會離民眾越來越遠。

而黃國昌日前接受訪問時透露，時代力量不排除推出新北市長人選，外界認為黃國昌出馬的機率很高，林為洲則建議「不要再想了」。他表示，這次罷免案雖然未過，但對黃國昌來說是「險勝」，對時代力量來說也是一次重大打擊，如果未來要參選新北市長，勢必遭民進黨夾殺。

「你推市長候選人，就是跟民進黨翻臉。」林為洲說，時代力量會與民進黨競爭泛綠選民票源，但從這次罷免案來看，「代表他們想選縣市長還不成氣候。」與其希望透過參選市長發揮「母雞帶小雞」、拉抬市議員選情的效果，不如好好與民進黨協調市議員席次，穩住基層，才是比較務實的做法。