西班牙121台嫌將引渡中國 法務部：仍有上訴機會

2017-12-16 20:36

〔記者吳政峰／台北報導〕2016年12月13日，200餘名台籍電信詐欺嫌犯在西班牙被捕，西班牙法院日前依「一中原則」，判部分台籍嫌犯應遣送中國受審，引發法務部不滿，痛批西班牙之前向我申請司法互助時，均全力協助，反之，西國卻未回應台灣的司法互助請求，甚至傷害我國主權，深感遺憾。

法務部表示，西班牙此次在馬德里、阿利坎特、巴塞隆納等地逮捕200餘名台籍、數十名中國電信詐欺犯，因我方與西國無警政合作與司法互助協定，僅能先透過駐西使館聯繫，國內則由高檢署緊急召開「跨境電信詐騙追贓平台」會議，研擬後續策略。

台中地檢署接獲指示，去年12月底派人趕赴西班牙洽詢司法合作事宜，今年1月與3月提出引渡及司法互助請求，但西國回應因與中國簽有司法互助與引渡條約，需先審理中籍嫌犯引渡案，未積極面對我方請求。

未料，西班牙法院本月15日同意中國請求，判決首批121名台籍嫌犯引渡中國，理由竟是依據「一中原則」，認為我國非屬於聯合國會員國，且台灣與西班牙、歐盟均不具外交關係，從而認為我國係中國之一部分。

法務部獲悉深表不滿，痛批西方無視我國主權獨立及司法法域現狀，「嚴重傷害我國主權」，背棄先前向我國請求司法互助時，所稱尊重我國司法主權之立場。

法務部表示，本案發生以前，西班牙曾多次檢具聲明，依照平等互惠原則向我國請求司法互助案件，我國皆協助執行；然對於我國所請求之本件司法互助案件，西國卻未予積極回應，深表遺憾。

法務部強調，此次遭判決引渡中國的台灣人，依西國法律規定，仍有上訴機會，將密切關注後續進展，持續與外交部及相關機關共商對策。

據悉，該判決理由除了依據一中原則，另一個原因是，中國公安獲准長驅直入西班牙逮人，節省西國警方不少麻煩，雙方早有默契，偵破後將犯嫌引渡中國受審，西國移民單位今年3月間也同意這個作法。