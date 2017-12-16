罷免案未過 安定力量：黃國昌靠風雨倖存

黃國昌罷免案未過，安定力量成員今晚高喊「公民覺醒，永不放棄！」並表示，若投票率超過4成，黃國昌就被罷免了。（記者林欣漢攝）

2017-12-16 19:03

〔記者林欣漢／新北報導〕時代力量立委黃國昌罷免案，投票結果今（16日）晚出爐，投票率不到3成，同意票48693票，不同意21748票，罷免未過，發起罷免的政治團體「安定力量」晚間表示，「如果投票率超過4成，他（黃國昌）已經被罷免了」，安定力量主席孫繼正說：「靠風雨倖存的政客，若還不知道謙卑、道歉，只知道作秀，下一次就沒有機會了！」

「公民覺醒，永不放棄！」孫繼正、安定力量秘書長游信義及支持者晚間得知開票結果後，在安定力量總部召開記者會，游信義說，這次罷免理由很多元，包括黃國昌與主流民意不合、作秀讓人反感等等，立委上任後，人民仍會按照其言行操守、問政態度監督，若選上就改變、違背當初承諾，人民就有能力要他下台，「人民給予的權力由人民收回，政客不要忽視人民的力量。」

游信義說，黃國昌從當選的8萬多票，到現在只拿到2萬票，去年推動選罷法降低門檻時，時代力量還提案要求簡單多數決，今天新民意產生了，黃國昌已經不適任民意代表，「不應該辭職嗎？」

孫繼正說，謝謝大家關心這次罷免投票，一起見證民主進步更深化的時刻，深深代表團隊以七星區選民為榮，展現高度民主素養，「我要將這樣的功勞歸給志工們，你們辛苦了。」

以下是罷免案未過，安定力量聲明全文：

公民覺醒，永不放棄

我們罷免黃國昌立委的投票沒有通過門檻，我代表安定力量向所有支持這次罷免、投下神聖一票的朋友們說聲抱歉，我們努力不夠，沒辦法帶領大家把支持罷免的「多數力量」化成勝利的選票。請接受我們誠摯的致意！

朋友們！我們臉上雖然有遺憾的淚水，但是，現在心中充滿的卻是感恩的熱血。感謝3萬5千多位簽下罷免聯署書的鄉親父老以及所有辛苦付出的志工朋友，讓我們能成功地發起台灣選罷法修正後第一次的立委罷免投票，也感謝這次投同意罷免的所有選民，我們的行動讓台灣所有的立委與民意代表知道：

不是你當選後就能為所欲為！

選民送你進立法院是當「公僕」，你不僅不能謀求自己的利益、也不能堅持「你自己的理念」！除非這理念你放在政見中，除非這理念你持續與選民溝通！ㄧ個立法委員只要不願與選民誠懇的溝通就會被罷免，這是「罷昌」行動帶給所有立委的提醒和警惕！單單傳遞這個警告，這次的「罷昌」行動就已經成功了！

黃國昌委員，恭喜你逃過這次罷免的制裁！在你剩下的任期中：

1、請你珍惜那21748位不同意罷免的人對你的期待--作一個表裡一致的改革者。他們因爲愛惜人才，而包容你作秀、打假球的行為。你如果不知收斂悔改，下次立委改選的時候，他們就不會再包容你了。

2、請你聽到那48693位同意罷免的人對你的意見--作一個溫柔謙卑的聆聽者。從「柔軟的溝通過程」中瞭解到「跟你意見不同的人」所在意的到底是什麼。這樣你才能拓展選民支持的基礎，也才能贏得所有人的尊重。

3、在去年選罷法修訂的過程當中，你堅持只要簡單多數決就應該要罷免立委成功，今天新民意已產生，同意罷免遠超過不同意罷免，你不被人民信任，你已不適任擔任民意代表，請教您要負起何種政治責任？

罷免，是人民自覺民主深化的里程碑，將來七星區必會被視為民主聖地！

各位觀眾以及媒體界的朋友，謝謝你們關心這次的罷免投票，和我們一起見證了這次台灣民主制度進一步深化的時刻。從今以後，我們不僅能選舉立委來監督政府，也能用罷免行動來監督ㄧ意孤行的立委，我深深地以七星區的選民為榮，展現了高度的民主素養。我們相信台灣的公民已經開始覺醒，未來監督民意代表的浪潮，將會持繼不斷。台灣幸福的未來就是由我們全民決定！讓我們一起高喊：「台灣幸福，全民決定!台灣安定，全民決定!台灣未來，全民決定」！

美好的仗我們已經打過了。一次罷昌行動的失敗，一次罷昌行動的失敗，不是台灣民主的失敗，而是人民覺醒的陣痛。我們會繼續努力，永不放棄！

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