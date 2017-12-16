黃國昌臉書秒感性發言 網友笑：早就寫好放著？

黃國昌在臉書發表感性宣言，謝謝支持與不支持的民眾。（記者簡榮豐攝）

2017-12-16 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌罷免案今（16）日下午展開投票，因為總票數未達罷免門檻，罷免案宣布不通過。黃國昌稍早在臉書發言，「感謝投同意的選民」，謝謝他們提醒了不足之處，將會繼續努力。

罷免投票結果截至今日晚間6時許，據新北市選委會最終統計數字，不同意罷免票數21748票，同意罷免票數為48693票，雖然同意票數高於不同意票數，但因未達罷免門檻，確定不過關。

黃國昌確定保住立委資格後，立刻在臉書上寫下長篇感性發言，除了感謝支持不罷免的選民信任，也感謝罷免選民對他不足之處的提點，另外針對未前往投票的民眾，他坦言：「個人努力不夠，沒有能讓更多支持我們的朋友站出來投票。」

文中提到過去30年，今日的台灣是站在前輩們的血淚、汗水上才能走到今天，民主之路一向都不好走，但「改革的方向是正確的，正因有所碰撞，才能實踐所求。我們一定要有信心，經過了今晚，從這裡開始，只要我們繼續努力，一定能持續前進。」最後表示，天一亮要繼續跟時間賽跑，留給下一代更好的台灣。

不少網友紛紛在底下留言：「2016年李慶華得票6萬，今天罷免同意票只催出4萬，這証明被洗腦的人其實是越來越少的，黎明不會近在前方，但真的放棄才是徹底失敗，多耕耘地方，大家一起加油」、「你的肝繼續賣吧，沒辦法」、「國昌老師你這一大篇是不是早就寫好放著的？」、「恭喜老師，通過民主的試煉，選區選民智力測驗達到及格」、「下次別在這個選區了，為這些人服務不值得阿」。