若採簡單多數決已被罷免成功 黃國昌這樣回應...

時代力量立委黃國昌罷免案16日投票，結果未達罷免門檻，黃國昌晚間在汐止區服務處發表談話。（記者簡榮豐攝）

2017-12-16 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌罷免案投票結果稍早抵定，最終因同意票總數未達最低門檻，導致罷免案不通過。黃國昌於傍晚6點20分召開記者會，會中他檢討自身努力仍不足，但也表示仍相信自己的理念與價值。針對若先前罷免門檻被改為簡單多數決則本次已被罷免成功，黃國昌則回應，罷免門檻會導致投票率下降有許多前例，對開票結果表示「謙卑、虛心接受」。

虛心檢討結果 黃國昌：堅持信念繼續努力

據現行《公職人員選舉罷免法》，罷免通過門檻是有效同意票數多於不同意票數，且同意票數須達原選區選舉人總數1/4以上。本次黃國昌罷免案，在新北市第12選區，罷免門檻為同意罷免達63888票；最終投票人數為70924人，同意罷免數為48693票，不同意為21748票，罷免失敗。

黃國昌在傍晚記者會對本次罷免案結果指出，他因個人努力不夠，才沒有讓更多人一起站出來投票，對此虛心檢討，未來將繼續接受大眾的鞭策與監督；黃國昌並表示：「我了解很多朋友現在的心情，但是我想說的是，我們所堅信的理念與價值是正確的，完成它們我責無旁貸；因此更要堅定信念，相信自己的價值，留給下一代更美好的台灣。」

他並強調，在台灣民主的進程上，難免會遭受挫折，但這些理想及希望一定會伴隨著努力逐漸實現，為了實現這代台灣人的共同理想，將共同一步步往前邁進。他也感謝自己辛苦的團隊，雖大家一路走來受到不少委屈，卻始終相信著改革理念與價值，為了台灣更美好的未來，會攜手繼續走下去。

針對現場有媒體提問，去年罷免門檻下修，若是時力所提的簡單多數決過關，則黃今日將被成功罷免，黃國昌對此則回應，罷免門檻造成的結果，一定會導致投票率下降，這在實踐和政治學上理論有太多前例，但對他而言，「只有謙卑、虛心接受。」

時代力量立法院黨團在去年曾提出要下修罷免門檻，當時曾主張要將「雙1/2」門檻，也就是須有原選舉區總人數1/2選舉人參與投票，且罷免同意票超過投票人數1/2的規定，改為簡單多數決，只要罷免有效同意票超過有效不同意票票數時，罷免案便通過。不過這項提案後來因不敵民進黨團人數優勢，在修正動議的表決中遭封殺。

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