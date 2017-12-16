立委罷免案歷來共7次 每次都失敗

2017-12-16 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌罷免案今（16）日舉行罷免投票，最終因同意票未達門檻宣告失敗，而除了黃國昌以外，據中選會資料指出，過去成案的立委罷免案共有6人，6次均未成功。就算是以去年下修過的罷免門檻來看，過去6案仍不成立。

黃國昌罷免案今天舉行罷免投票，開票結果於今傍晚出爐，最終48693票同意，21748票不同意，但因同意票未達63888票門檻，罷免案未過關，這次的罷免案，也是史上第7次立委罷免案。

據中選會資料指出，過去成案的立委罷免案共有6人，包括1994年第2屆立委林志嘉、詹裕仁、洪秀柱、韓國瑜和魏鏞，5人都因贊成核四廠興建被罷免；2015年太陽花學運引發割闌尾計畫，鎖定國民黨立委蔡正元、林鴻池、吳育昇發動罷免，只有蔡正元通過連署成案，最後罷免案同樣也未成功。

此外，選罷法原規定罷免門檻為「雙二一制」，因被質疑門檻過高、剝奪人民罷免權，立法院在去年三讀修正，通過選罷法調降門檻，黃國昌是首度適用新門檻的罷免案。不過就算以新門檻來計算，過去6案仍不成立。像是蔡正元罷免案，投票總人數為31萬7434人，投票人數7萬9303人，同意票7萬6737張，不同意票2196票。1/4門檻為7萬9359票，有效同意票差2622票即可通過罷免。