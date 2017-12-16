我國「最後一次大型稅改」 藍委再籲好好審議

2017-12-16 18:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕稅改草案逕付立法院院會二讀，引發朝野爭議。國民黨立委曾銘宗直言，這次稅改因兩稅合一契機，可能是我國最後一次大型稅改，應好好完整規劃、討論，民進黨此舉恐讓朝野失去互信，「大家都亂排案搞焦土」，對執政黨未必是好事。

民進黨團昨天（15日）於立法院院會中，提案將「所得稅法修正草案」自委員會抽出，並成功逕付院會二讀，讓國民黨團氣得痛批民進黨「圖利不到1000人的股市大戶」；民進黨團也反批，是國民黨團要讓稅改出不了委員會。

國民黨稅改小組召集人曾銘宗說，這次逕付二讀真的沒必要，因為稅改沒限時出委的急迫性，他質疑行政院是擔心此案繼續談下去，會被認為是在圖利股市大戶，若繼續審下去，恐會成為一個議題在（發酵）。

曾銘宗回顧，過去財政委員會審議草案都會盡量討論，從未動用過表決，即使有逕付二讀的狀況，也都是朝野談好的情況，這次卻是個別黨團強行將草案逕付二讀，民進黨就是仗著國會多數，人比較多，想怎樣就怎樣。

他強調，其實財委會審議已達一半共識，財政部也承諾會回去向行政院請示，接著再折衷一下就能通過（草案），現在就逕付二讀，後遺症會很大，未來朝野失去互信，那「大家都亂排案搞焦土」，對執政黨未必是好事。

曾銘宗直言，本次可能是中華民國最後一次的大型稅改，是因有「兩稅合一」契機騰出很多空間，未來僅能就扣除額調整進行小幅度改革。他呼籲，既是最後一次，就應好好完整規劃、討論，不應沒太多審議就送出委員會。