同意票未達63888票門檻 黃國昌罷免案未過關

時代力量立委黃國昌罷免案16日投票，結果未達罷免門檻，黃國昌晚間在汐止區服務處發表談話。（記者簡榮豐攝）

2017-12-16 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌罷免案今（16）日舉行罷免投票，開票結果於今傍晚出爐，最終48693票同意，21748票不同意，但因同意票未達63888票門檻，罷免案未過關。中選會將於19日舉行委員會議，審查罷免案投票結果，並依法公告。

罷免案未過關 任期內不用再面對罷免

黃國昌罷免案今天舉行罷免投票，中選會晚間指出，黃國昌罷免案原選舉區的選舉人總數為25萬5551人，投票人數為7萬924人，投票率為27.75％，有效票為7萬441票，其中同意罷免票數為4萬8693票、不同意罷免票數2萬1748票、無效票為483票，依現行《公職人員選舉罷免法》規定，罷免通過門檻是有效同意票數多於不同意票數，且同意票數須達原選區選舉人總數1/4以上，因此罷免案未過關。中選會也提到，依《選罷法》規定，罷免案否決者，在該被罷免人任期內，不得對其再提議罷免。

黃國昌：只有謙卑、虛心接受

黃國昌本人於傍晚6點20分召開記者會，針對罷免結果表示，因個人努力不夠，才沒有讓更多人一起站出來投票，對此虛心檢討，未來將繼續接受大眾的鞭策與監督。針對現場有媒體提問，去年罷免門檻下修，若是時力所提的簡單多數決過關，則黃今日將被成功罷免，黃國昌對此則回應，罷免門檻造成的結果，一定會導致投票率下降，這在實踐和政治學上理論有太多前例，但對他而言，「只有謙卑、虛心接受。」時代力量黨團總召徐永明也表示，很開心黃國昌能繼續留在黨團。

發起罷免的政治團體「安定力量」則在晚間召開的記者會表示，「如果投票率超過4成，他（黃國昌）已經被罷免了」。安定力量主席孫繼正說：「靠風雨倖存的政客，若還不知道謙卑、道歉，只知道作秀，下一次就沒有機會了！」安定力量秘書長游信義則說，今天新民意產生了，黃國昌已經不適任民意代表，「不應該辭職嗎？」

針對罷免案未過關，民進黨發言人何孟樺表示，民進黨尊重台灣人民各種公民權行使，對於該次罷免案的結果沒有評論。國民黨發言人洪孟楷則回應說，這是台灣民主的進步，雖然未罷免成功，但同意罷免票數仍大幅超過不同意票數，代表地方民意對於不適任的民意代表的厭惡。至於台灣團結聯盟則表示，黃國昌支持同志婚姻是純為公共議題，但安定力量與泛藍人士結合使之變質，起頭罷昌成為藍綠鬥爭，「實為不可取」。主張此事不應被特定人士操弄，而損「國會之能人」。

此外，新北市選委會副總幹事黃堯章也指出，今日有3人分別在早上9點、中午12點、下午2點在LINE、臉書、PPT等網路社群上違法拉票，遭截圖檢舉，將召開監察小組會議，請當事人出面陳述意見，視涉案情節進行開罰。

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